Ярославский минтур возглавит специалист из Мурманской области
Министерство туризма Ярославской области возглавит Екатерина Степанова. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.
Екатерина Степанова
Фото: Правительство Ярославской области
«Ъ-Ярославль» сообщал, что ио министра Гоар Ватинян ушла с этой должности. Госпожа Степанова ранее работала в Оренбургской и Мурманской областях.
«Молодой, энергичный, инициативный руководитель с профильным образованием и опытом. Более семи лет Екатерина Геннадьевна работала на управленческих должностях в министерстве экономического развития, инвестиций, туризма и внешних связей Оренбургской области. Последние пять лет занималась развитием туризма и инфраструктуры в Кировске Мурманской области»,— сообщил губернатор.
Михаил Евраев уточнил, что правительство не прощается с Гоар Ватинян, «ее профессиональные навыки и знания нужны региону».