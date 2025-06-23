За январь-апрель в санаториях Кубани отдохнули 343 тысячи человек

Согласно данным портала «Санатории-России.рф», в январе–апреле 2025 года Краснодарский край стал лидером среди российских регионов по числу отдыхающих в санаторно-курортных учреждениях, несмотря на зафиксированное снижение показателей. За первые четыре месяца текущего года санатории Кубани приняли 343 тыс. человек — на 15% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Тем не менее, каждый пятый турист, выбравший санаторный отдых, предпочел именно Краснодарский край. Общее число отдыхающих в российских санаториях за отчетный период составило 1,945 млн человек, что на 1,1% ниже уровня прошлого года. В пятерку наиболее востребованных направлений, помимо Кубани, вошли Ставропольский край, Республика Крым, Московская область и Башкортостан.

Участники отрасли отмечают признаки насыщения рынка. По мнению члена правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, фиксируемое снижение потока отдыхающих в ряде ключевых регионов говорит о выходе отрасли из фазы активного роста. Возможности для последующего увеличения спроса эксперт связывает с расширением номерного фонда и внедрением более доступных оздоровительных программ, в том числе в межсезонный период.

Вячеслав Рыжков