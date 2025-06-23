Умер актер «Театра.doc» Сергей Букреев

Умер российский актер театра и кино Сергей Букреев. Об этом сообщили в пресс-службе «Театра.doc». Ему было 56 лет. По информации театра, причиной смерти артиста стал сердечный приступ.

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Фото: Пресс-служба «Театра.doc» Сергей Букреев

Фото: Пресс-служба «Театра.doc»

Сергею Букрееву стало плохо в антракте спектакля «Палачи», где он играл одну из ролей. Выйдя на улицу, актер внезапно потерял сознание. Его экстренно госпитализировали, но спасти не удалось.

Сергей Букреев родился 19 июля 1968 года в Москве. Начинал карьеру в цирке, работая с медведями, а затем перешел в театр. Он играл на сценах «Театра.doc» и Центра драматургии и режиссуры, участвовал в постановках «Кастинг», «Новая Антигона», «Кто любит Панкратова?», «Хлам», «Приход тела», «Палачи» и «Юбилей отца».

В кино и на телевидении господин Букреев снялся более чем в 20 проектах, среди которых сериалы «След», «Пятницкий», «Особый случай», «Прокурорская проверка», «Слепая», а также фильмы «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и «Горячая точка». Последней работой артиста стал фильм «Фамилия тренера», вышедший в 2024 году.