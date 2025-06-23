В Крыму возбуждено уголовное дело из-за нападения льва на Олега Зубкова

Следственный комитет России по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело после нападения хищника на учредителя сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Нападение на Олега Зубкова произошло 22 июня во время кормления животных. Директор «Тайгана» получил укусы в области шеи и головы. Уголовное дело возбуждено по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК РФ).

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства и опросили персонал парка. В рамках расследования назначен ряд экспертиз, изучается документация по соблюдению техники безопасности, устанавливается круг свидетелей.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что льва, который напал на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, усыплять не будут. Экспертная комиссия постановила, что поведение льва соответствовало его природному инстинкту.

Алина Зорина