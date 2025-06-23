На трассе М-4 Дон завершили первый этап ремонта путепровода

ГК «Автодор» завершила первый этап ремонта путепровода на 1084 км федеральной трассы М-4 Дон. Работы проводятся в два этапа: сначала на правой части сооружения, затем аналогичные мероприятия выполнят на левой стороне. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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Строительно-монтажные работы организованы в круглосуточном режиме для сокращения сроков и минимизации неудобств для водителей, пояснили в сообщении.

По информации пресс-службы, в рамках первого этапа мостовики провели восстановительные мероприятия. Они включали установку нового мостового барьерного и перильного ограждений. Специалисты уложили выравнивающий слой и нанесли гидроизоляцию. Также устроили новое покрытие проезжей части и нанесли временную дорожную разметку.

В рамках второго этапа аналогичные работы проведут на левой части путепровода. Завершение всего комплекса ремонта планируется к концу 2025 года.

Путепровод расположен на одном из ключевых участков трассы М-4 Дон — стратегической транспортной магистрали, соединяющей центральные регионы России с югом страны. Реализация проекта направлена на повышение безопасности дорожного движения и улучшение пропускной способности инфраструктуры.

Валентина Любашенко