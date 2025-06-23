Акционеры ТГК-1 не приняли решение о выплате дивидендов за 2024 год

Акционеры компании по производству электрической и тепловой энергии ПАО «ТГК-1» не приняли решение о выплате дивидендов по итогам 2024 года на годовом собрании 19 июня. Об этом говорится в материалах компании.

В сообщении говорится, что решение не принято из-за того, что большинство бюллетеней признали недействительными. Число испорченных бумаг составило 99,4%. Общее число подсчитанных голосов — около 0,4%.

В конце мая совет директоров «ТГК-1» рекомендовал акционерам утвердить дивиденды за 2024 год на уровне 0,0828802 коп. на одну обыкновенную акцию. Сумма дивидендов должна была составить 3,194 млрд руб. В 2023 году компания решила не выплачивать дивиденды.

Екатерина Отрашкевич