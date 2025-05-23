Совет директоров ТГК-1 рекомендовал дивиденды по 0,000828802 руб. на акцию

Совет директоров ПАО "ТГК-1" рекомендовал заплатить дивиденды за 2024 год в размере 0,000828802 руб. на акцию, говорится в сообщении компании.

Всего на выплату дивидендов может быть выделено 721 млн 130 тыс. руб. из прибыли за 2024 г., а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 2 млрд 473 млн 354 тыс. руб. Общая сумма выплат составит 3 млрд 194 млн 484 тыс. руб. Лица, имеющие право на получение дивидендов, будут определены 8 июля.

По итогам 2023 года Общим собранием акционеров организации было принято решение не объявлять и не выплачивать дивиденды.