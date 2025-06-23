Глава Каракулинского района Михаил Белёвцев покинет пост и отправится на СВО

Глава Каракулинского района Михаил Белёвцев решил досрочно сложить полномочия и отправиться служить в зону спецоперации по контракту, об этом стало известно на встрече руководителя муниципального округа с главой Удмуртии Александром Бречаловым, сообщает пресс-служба правительства республики. Господин Белёвцев возглавлял район с 2021 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Глава района объяснил намерение отправиться на спецоперацию желанием «завершить дело предков». «Поэтому в год 80-летия Победы и Год защитника Отечества я и принял такое решение. Применить свои возможности в зоне СВО для того, чтобы победу, которая в любом случае будет за Россией, если получится чуть-чуть приблизить, хоть на полминутки, но чтобы она настала раньше»,— сказал господин Белёвцев.

Исполнять обязанности главы района будет первый заместитель по экономике и финансам Сергей Рыбин.