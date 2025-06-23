В еще трех ярославских городах появился каршеринг

В Рыбинске, Угличе и Ростове Великом Ярославской области компания «Делимобиль» открыла зоны завершения парковки. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Зоя Голицына Фото: Зоя Голицына

«Ъ-Ярославль» сообщал, что сервис начал работать в областном центре с 28 апреля 2025 года, в Переславле-Залесском — в июне. Теперь поездки на арендованных автомобилях можно завершать за пределами этих двух городов в регионе.

«В Рыбинске открыта зона в центральной части города, на проспекте Ленина и улице Герцена. В Угличе сдать и взять машину можно в районе Успенской площади, в Ростове Великом – рядом с железнодорожной станцией Ростов Ярославский»,— сообщил губернатор Михаил Евраев.

Напомним, что каршеринг в Ярославской области работает в трех категориях: эконом (Geely Emgrand), комфорт (Exeed LX и Haval Jolion) и бизнес (Exeed RX). Всего представлено свыше 310 машин.

Алла Чижова