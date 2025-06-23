Управляющий ООО «Годовалов» ищет имущество учредителей за рубежом

Арбитражный суд Москвы удовлетворил ходатайство финансового управляющего ООО «Годовалов» о направлении международных судебных поручений с целью оказания содействия в розыске имущества Андрея Годовалова, Николая Шаврина и их родственников. Господа Годовалов и Шаврин являются совладельцами бывшей головной компании аптечной сети ООО «Годовалов». Как свидетельствуют материалы суда, поручения будут направлены в компетентные органы и кредитные организации Фрунцузской, Итальянской, Кыргызской Республик и Казахстана. Ранее сообщалось, что Андрей Годовалов якобы уехал из России в Италию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Шаврин и Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Николай Шаврин и Андрей Годовалов

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В рамках ходатайства управляющий запросил информацию о полученных с 2015 года визах, иностранных налоговых номерах, объектов движимого и недвижимого имущества, банковских картах и открытых счетах, судебных спорах. Другим ходатайством управляющий просит предоставить доступ к личному кабинету информационного портала «Аптека от склада», а также сведения о доменном имени сайта. Оба ходатайства были удовлетворены судом.

Бизнесмены Николай Шаврин и Андрей Годовалов развивали бизнес по продажам лекарств. В 2024 году принадлежавшее им ООО «Годовалов» (занималось оптовыми поставками лекарств) было признано банкротом, а их розничная сеть «Аптека от склада» свернула деятельность. Андрей Годовалов и Николай Шаврин подали заявления о самобанкротстве, признав за собой долги на сумму более 4 млрд руб. При этом господин Годовалов выехал за рубеж и позже был объявлен в международный розыск.