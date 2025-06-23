Вучич: Сербия полностью остановила экспорт боеприпасов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна полностью прекратила экспорт боеприпасов. Вся произведенная продукция отправляется на сербские склады для национальной армии, пояснил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Александр Вучич

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас мы ничего не экспортируем, мы все остановили. Для поставок должны быть приняты отдельные и специальные решения»,— сказал Александр Вучич журналистам (цитата по N1).

Сегодня Служба внешней разведки РФ сообщила, что производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде пол­ных комплектов деталей для сборки. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что этот требует особенного внимания.

Лусине Баласян