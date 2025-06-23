На Кубани нашли владельцев подпольного табачного цеха на 1 млрд рублей

Полиция Краснодарского края установила личности собственников и арендаторов помещений, в которых обнаружили 500 т табака на 1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Полиция совместно с сотрудниками УФСБ пресекли деятельность крупных производств по изготовлению нелегальной табачной продукции. Цехи располагались в складских помещениях в Краснодаре, станицах Васюринской и Роговской.

Во время обыска изъяли более 2,7 млн пачек немаркированных сигарет и 11 станков для их изготовления. Также изъяты поддельные акцизные марки, фильтры, бумага для сигарет и упаковка с изображением известных торговых марок. Проводится проверка.

Алина Зорина