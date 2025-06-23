Песков: тема передачи сербских боеприпасов на Украину требует внимания

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что вопрос о передаче сербских боеприпасов на Украину через страны НАТО требует особенного внимания. По его словам, Москва обсуждала эту тему с Белградом. О том, что сербская продукция преимущественно для тяжелых вооружений поставляется на заводы других европейских стран, а оттуда на Украину, сообщила Служба внешней разведки (СВР) РФ.

«Эта тема поднималась в контактах с сербскими друзья, и были даны соответствующие заверения. Мы надеемся, что даже если случайно такая практика имела место, то будут приняты меры. С другой стороны, тема требует особенного внимания, учитывая болезненность этой темы для нас. Да и для самой Сербии»,— сказал Дмитрий Песков.

В СВР утверждают, что производителям в Сербии «хорошо известны реальные потребители их продукции», а также «то, что их ракеты и снаряды будут убивать российских воен­нослужащих и жителей населенных пунктов». СВР уже обвиняла Белград в поставках боеприпасов Киеву. Сербский президент Александр Вучич в ответ пообещал блокировать любую сделку в случае подозрений, что оно попадет в зону боевых действий на Украине.

Лусине Баласян