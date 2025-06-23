Против заведующей детсадом в Энгельсе возбудили дело о мошенничестве и подлоге

В Энгельсе Саратовской области следствие возбудило уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) в отношении заведующей детским садом. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, с марта по ноябрь минувшего года фигурантка трудоустроила в детский сад родственника на должность сторожа и уборщика служебных помещений. При этом тот фактически там не работал.

Фигурантка забирала себе начисленную родственнику заработную плату. В общей сложности она причинила ущерб администрации Энгельсского района на сумму более 230 тыс. руб.

Также заведующая внесла фиктивные сведения в официальные документы. Прокуратура Энгельса поставила на контроль ход расследования уголовного дела.

Павел Фролов