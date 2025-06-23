Площадь пожара возле забайкальского села Атамановка увеличилась до 2,5 тыс. га

Возле поселка Атамановка в Забайкальском крае действует природный пожар на площади 2,5 тыс. гектаров, сообщили «РИА Новости» в МЧС. Огонь перешел на постройки СНТ «Локомотив». Люди в нем не проживают, уточнили в ведомстве.

«Работу огнеборцев осложняют погодные условия: в регионе продолжительное время сохраняется сухая жаркая погода и смена направления ветра с порывами до 20 метров в секунду»,— говорится в сообщении МЧС.

Атамановка — поселок городского типа в 18 км от Читы, в нем живут больше 10 тыс. человек.

Лесной пожар в районе поселка разгорелся 20 июня. К тушению огня МЧС привлекли два самолета. За три дня площадь пожара выросла со 100 га до 300 га, часть жителей покинули поселок самостоятельно. Несколько раз из-за дыма перекрывали федеральную трассу Чита — Забайкальск. Утром 23 июня огонь вплотную приблизился к местной АЗС «Роснефти». По данным портала «Чита.ру», пожарным удалось не допустить перехода огня на станцию.

Полина Мотызлевская