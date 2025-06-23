Американская ракета на российском двигателе запустила новую партию спутников Amazon

Ракета Atlas V, оснащенная российским двигателем РД-180, вывела на орбиту Земли очередную партию спутников компании Amazon. Об этом сообщили в пресс-службе United Launch Alliance (ULA), ответственной за запуск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Запуск ракеты Atlas V

Фото: United Launch Alliance Запуск ракеты Atlas V

Фото: United Launch Alliance

Запуск ракеты прошел в рамках проекта Kuiper от Amazon — инициативы по расширению глобального доступа к широкополосной связи. Согласно заявлению ULA, задача выведенных на орбиту спутников — предоставить доступ к интернету клиентам по всему миру, включая «необслуживаемые сообщества».

Запуск произошел с мыса Канаверал во Флориде. ULA — это совместное предприятие компаний Boeing и Lockheed Martin. Последние, в частности, известны производством стратегических сверхзвуковых самолетов-разведчиков Lockheed SR-71 (Blackbird), состоящих на вооружении ВВС США.

В 2023 году президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил о неспособности США определить состав сплава, из которого изготовлены РД-180. «Они его разбирают, собирают, разбирают, собирают, а металл сделать не могут»,— сказал господин Ковальчук. Этим он объяснил столь длительную потребность США в российских двигателях. По данным «Роскосмоса», с 1990-х годов Россия поставила Соединенным штатам 122 двигателя для ракет Atlas.

В октябре 2024-го ULA сообщила об успешном проведении второго сертификационного полета ракет Vulcan — преемниц носителей Atlas. Они оснащены двигателями BE-4 — американскими аналогами РД-180, которые разработала компания Blue Origin.

Степан Мельчаков