Российский виски дозрел до лидерства

Российский виски потеснил импортный. Чуть больше половины всех продаж пришлась именно на долю напитков отечественного производства. Для сравнения, в 2021 году импорта было свыше 80%, пишет «РБК Вино». Российский виски стоит в среднем 600-900 руб. за пол-литровую бутылку. А импортный аналог — около 1,5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Такие бюджетные бренды лидируют по продажам как в розничных магазинах, так и в барах, говорит руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев: «Конечно, это в основном массовый сегмент. И если мы говорим о 51%, то это только литры. Если в денежном выражении, то ситуация совершенно иная. И я бы, честно говоря, пока не сбрасывал со счетов импорт виски. Потому что если мы посмотрим на показатели ввоза этого алкогольного напитка в Россию как в наливом, так и в бутилированном виде, то в 2024 году он превысил то, что было в 2021-м.

В 2024 году в Россию завезли около 28 млн литров виски, и именно этот напиток составляет основной пул торговых марок, которые включены Минпромторгом в список по параллельному импорту. В целом российские бренды представлены в барах как основа для коктейлей. Когда в этот напиток добавляется кола, лед, тонкости органолептики уже уходят на второй план. Такая демократичность и делает виски самым популярным».

В список товаров, которые можно ввозить в Россию без разрешения правообладателя, сейчас входит более 20 брендов виски, включая Johnnie Walker, Jack Daniel's, Macallan и White Horse. На бренды, которые входят в параллельный импорт, в 2024 году пришлось около четверти объема всех продаж. Доля официального импорта брендов также оценивается в 25%, а до 2022-го было почти 40%. Но российские производители научились делать высококачественный виски, говорит управляющий клуба Whisky Rooms Олег Чижиков. Например, такой напиток стоимость 15-20 тыс. руб. за бутылку выпускает Саранский завод. Единственный сегмент, который так и не удалось заместить, — это премиальные бренды, стоимостью выше €300, отмечает Чижиков: «Солодовый виски производит Саранский ЛВЗ. Kemlya — настоящий, как у шотландцев, и перфекционизм зашкаливает: курский ячменный солод, адыгейский дуб — все наше. Но это лимитированные штучные издания, их не встретить в "Пятерочке".

И Ladoga запустила производство "Крутояра" — это купажированный виски. Данная категория занимает 90% на полках. Речь идет о цене до 1 тыс. руб., там даже кириллицей написано "виски". Например, Fowler's и другие, они действительно теснят дешевые купажи из Шотландии и делаются на основе российских и шотландских спиртов, привезенных балком. Так что здесь присутствует определенное лукавство.

Есть ли что-то на нашем рынке в премиальном сегменте? Официально крупнейшие игроки, такие как Moеt Hennessy — Louis Vuitton (LVMH), Pernod Ricard, Diageo ушли. Но существует категория параллельного импорта. Это легальные бутылки, они проходят ЕГАИС, акцизы, и этого добра полно. Но официально они не представлены. Это масс-маркет. Премиальные тоже завозят. Не в таком объеме, но есть. Если вы посмотрите полки "Декантера" или "Винлаба", проблем с солодовыми шотландскими сортами нет. Суперпремиальный сегмент свыше €300 — с ним есть трудности».

Аналитики отмечают резкий рост потребления виски в России. Если в 2022 году было продано меньше 7 млн декалитров, то в 2024-м — уже почти 10 млн декалитров. На отечественном рынке появилось много брендов из «экзотических» для этой категории стран: виски из Бразилии, Перу, Испании, Дании, Мексики. Но заметной доли, по мнению экспертов, они занять не смогут. Это видно на примере индийского виски, который тоже в крупных объемах ввозили в Россию два-три года назад. Отклика у покупателя этот напиток так и не нашел.

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Светлана Белова