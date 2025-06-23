Роспотребнадзор зафиксировал вспышку боррелиоза на Ставрополе

В Ставропольском крае за неделю 34 человека заразились опасными инфекциями после укусов клещей. Десять из них заболели геморрагической лихорадкой, ещё 34 — клещевым боррелиозом, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

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За медицинской помощью после контакта с паукообразными обратились 304 пациента.

Наибольшее количество случаев боррелиоза выявили в Ставрополе — 18 заболевших. В остальных муниципалитетах региона зафиксировали от одного до четырех случаев заражения.

Членистоногие являются переносчиками боррелиоза и геморрагической лихорадки. В летние месяцы число пострадавших от их укусов традиционно возрастает.

Для снижения риска заболеваний специалисты Роспотребнадзора провели дезинсекционную обработку свыше 27 тыс. кв. м территорий в крае.

Николай Аксенов