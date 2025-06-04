На Ставрополье за неделю от клещей пострадали 325 человек

За неделю в Ставропольском крае 325 жителей обратились за медицинской помощью после укусов клещей, среди заболевших зафиксировано 5 случаев крымской геморрагической лихорадки и 26 — клещевого боррелиоза. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, иксодовые клещи по-прежнему активны на территории края.

Большинство заболевших боррелиозом приходится на Ставрополь — 18 человек. Три случая зарегистрированы в Шпаковском округе, два — в Железноводске. По одному заболевшему выявили в Пятигорске, Ессентуках и Кировском округе. Все пострадавшие имели в анамнезе укусы клещей.

Роспотребнадзор опубликовал на сайте рекомендации по профилактике клещевых инфекций.

Николай Аксенов