Четыре сада Россельхозакадемии в Сочи выставили на торги за 464,2 млн рублей

Конкурсный управляющий выставил на торги четыре сада обанкротившегося ГУП ОНО «Центральное» Россельхозакадемии в Сочи (филиал Российской академии наук) общей стоимостью 464,2 млн руб. Информация об этом опубликована в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

На торги выставлены четыре лота. Два косточковых сада (растения, луковицы, семена, саженцы, насаждения, многолетние культуры) в селе Эсто-Садок Адлерского района площадью 32,5 тыс. кв. м и 17,1 тыс. кв. м оценены в 288,4 млн и 151,9 млн руб. соответственно. Орехово-фруктовый сад в Медовеевке площадью 15,7 тыс. кв. м стоит 6,2 млн руб. Семечковый сад там же площадью 44,6 тыс. кв. м оценен в 17,7 млн руб.

Все участки расположены на землях населенных пунктов. Права на земельные участки, находящиеся в федеральной собственности, не оформлены и не входят в предмет торгов.

Начальная цена может снижаться на 5% каждые пять дней. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от стартовой стоимости лота. Заявки принимаются до 8 октября 2025 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Государственное унитарное предприятие организация научного обслуживания «Центральное» Россельхозакадемии зарегистрировано в Сочи в 1992 году. Предприятие является филиалом РАН (ФГБУ «Российская академия наук»). Основной вид деятельности предприятия — покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений. Убыток компании за 2015 год составил 4,2 млн руб. (более свежие данные о финансовых показателях компании не опубликованы).

Арбитражный суд Краснодарского края в мае 2016 года признал банкротом ГУП ОНО «Центральное» Россельхозакадемии из-за долга 12,7 млн руб. по заявлению индивидуального предпринимателя Галины Захаровой. Сады банкрота пытаются продать на торгах с 2022 года.

Тат Гаспарян