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Дениса Хмелевского выдвинули на должность губернатора Кубани

На должность губернатора Краснодарского края на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинули Дениса Хмелевского. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.

Фото: Telegram-канал Дениса Хмелевского

Фото: Telegram-канал Дениса Хмелевского

Делегаты конференции единогласно проголосовали за выдвижение Дениса Хмелевского. Он является председателем Совета регионального отделения и руководителем фракции СРЗП в Законодательном Собрании Кубани.

Ранее его кандидатуру поддержал Президиум Центрального Совета СРЗП. Выборы главы региона пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.

Алина Зорина

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