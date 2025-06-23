Дениса Хмелевского выдвинули на должность губернатора Кубани
На должность губернатора Краснодарского края на конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» выдвинули Дениса Хмелевского. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания региона.
Фото: Telegram-канал Дениса Хмелевского
Делегаты конференции единогласно проголосовали за выдвижение Дениса Хмелевского. Он является председателем Совета регионального отделения и руководителем фракции СРЗП в Законодательном Собрании Кубани.
Ранее его кандидатуру поддержал Президиум Центрального Совета СРЗП. Выборы главы региона пройдут с 12 по 14 сентября 2025 года.