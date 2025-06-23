В Туапсинском районе уничтожили авиабомбу времен войны

Взрывотехники Росгвардии обезвредили 50-килограммовую авиабомбу времен Великой Отечественной войны, найденную в русле реки близ села Кривенковского в Туапсинском округе. Об этом сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Росгвардия Краснодарского края Фото: Telegram-канал Росгвардия Краснодарского края

Предмет, напоминающий боеприпас, обнаружили в водотоке. На место выехали специалисты ОМОН «Шторм-Юг» регионального управления Росгвардии. После осмотра находки эксперты определили, что это фугасная авиационная бомба ФАБ-50.

Боеприпас успешно ликвидировали с соблюдением всех мер безопасности.

Мария Удовик