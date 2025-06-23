В Самаре возбудили дела в отношении семи управляющих организаций из-за несоблюдения требований

Прокуратура Ленинского района Самары возбудила административные дела в отношении семи управляющих организаций и их руководителей. Поводом послужило несоблюдение лицензионных требований по управлению многоквартирными домами, сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Сазонов, Коммерсантъ

По информации надзорного ведомства, во время проверки соблюдения требований к содержанию многоквартирных домов, расположенных в Ленинском районе, выявлены нарушения по следующим адресам: ул. Дачная, 15, ул. Карла Маркса, 8, ул. Молодогвардейская, 207, ул. Молодогвардейская, 232, ул. Фрунзе 161, ул. Фрунзе, 161, ул. Арцыбушевская, 34А.

Проверка выявила «захламление, загрязнение, затопление подвальных помещений, повреждение, разрушение перекрытий, фасадов, кровли, захламление мест общего пользования, отсутствие дезинсекции мест общего пользования, ненадлежащее содержание системы теплоснабжения, водоснабжения». Кроме этого, лифтовое оборудование в нерабочем состоянии, отсутствует аварийная диспетчерская связь в кабинах лифтов.

В отношении ответственных должностных и юридических лиц возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с грубым нарушением лицензионных требований).

Руфия Кутляева