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Прямая линия с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским состоится 26 июня

В четверг, 26 июня, состоится прямая линия с вице-губернатором Петербурга Борисом Пиотровским. Она начнется в 20:00, сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Александр Беглов.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Вопросы можно задать либо по телефону 246-79-49, либо через официальный аккаунт господина Пиотровского во «ВКонтакте». Трансляцию прямой линии будет вести группа правительства города и телеканал «Санкт-Петербург».

Борис Пиотровский на своем посту курирует деятельность комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, комитета по печати и взаимодействию со СМИ, а также комитета по развитию туризма Петербурга, управления внутренней политики и отдела по связям с религиозными объединениями.

Дарья Астанина

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