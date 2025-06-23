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Теплоход «Александр Радищев» отремонтировали по требованию прокуратуры

Пассажирская компания «Водоходъ» отремонтировала теплоход «Александр Радищев» по требованию Приволжской транспортной прокуратуры после самопроизвольной отдачи якоря. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Инцидент произошел в мае 2025 года в акватории Волги у села Безводное в Кстовском округе Нижегородской области. В результате отдачи якоря пришлось эвакуировать 224 пассажира теплохода, их перевезли на скоростных судах на подводных крыльях «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р».

Проверка прокуратуры установила нарушения технического регламента в сфере безопасной эксплуатации внутреннего водного транспорта. По ее итогам компания также провела регламентные работы на теплоходе.

Владимир Зубарев

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