Пассажиров теплохода эвакуировали в Нижегородской области

Пассажиров теплохода «Александр Радищев» эвакуировали накануне из Кстовского округа в Нижний Новгород. Об этом сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплоход «Александр Радищев»

Фото: ВодоходЪ Теплоход «Александр Радищев»

Фото: ВодоходЪ

По данным ведомства, 224 человека перевезли на скоростных судах на подводных крыльях «Валдай 45Р» и «Метеор 120Р». Причиной эвакуации стала самопроизвольная отдача кормового якоря теплохода в акватории Волги у села Безводное.

На помощь «Александру Радищеву» отправился теплоход «Плотовод-678» с водолазами. По факту происшествия прокуратура организовала проверку соблюдения безопасности судовождения.

Владимир Зубарев