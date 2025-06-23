Кратковременные дожди вернутся в Удмуртию в середине недели

На предстоящей неделе в Удмуртии ожидается температурный фон ниже климатических норм, сообщили в региональном Гидрометцентре. Осадки в республику вернутся в середине недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Завтра, 24 июня, прогнозируется погода без осадков. В ночные часы температура воздуха составит 4-9°C, а в дневные — поднимется до 17-22°C.

В среду, 25 июня, во второй половине дня местами возможны кратковременные дожди, преимущественно на западе республики. Ночью столбик термометра будет колебаться между 6-11°C, а днем ожидается в диапазоне 19-24°C.

С четверга по пятницу, 26-27 июня, также прогнозируются кратковременные дожди и грозы в отдельных районах. В ночные часы температура воздуха составит 11-16°C, а в дневные опустится до 16-21°C. В выходные дни ожидается аналогичная погода.