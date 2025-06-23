Казахстан стал одним из основных поставщиков огурцов в Прикамье

С начала года в Пермский край из Республики Казахстан было ввезено 357 тонн свежих огурцов, сообщает региональный Россельхознадзор. Управление отмечает, что за аналогичный период 2024 года в регион огурцов из этой страны СНГ не поступало.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Только 20 июня Россельхознадзор проверил 18 тонн свежих огурцов из Казахстана. По результатам полученных исследований, карантинные объекты в свежих огурцах не обнаружены.