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Казахстан стал одним из основных поставщиков огурцов в Прикамье

С начала года в Пермский край из Республики Казахстан было ввезено 357 тонн свежих огурцов, сообщает региональный Россельхознадзор. Управление отмечает, что за аналогичный период 2024 года в регион огурцов из этой страны СНГ не поступало.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Только 20 июня Россельхознадзор проверил 18 тонн свежих огурцов из Казахстана. По результатам полученных исследований, карантинные объекты в свежих огурцах не обнаружены.

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