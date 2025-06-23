На ремонт спортивных площадок в Краснодаре выделили 27 млн рублей

В Краснодаре на ремонт спортплощадок выделили более 27 млн руб. в 2025 году. Работы должны завершить к октябрю этого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В этом году в Краснодаре планируют капитально отремонтировать девять спортивных объектов. Небольшие работы по содержанию уже сделали на 38 спортплощадках.

В сквере «Дружба народов» в Краснодаре заменят спортивное покрытие и баскетбольные щиты. На площадке по ул. Восточно-Кругликовской, 66/1 планируют установить ограждение и отремонтировать воркаут-оборудование.

Специалисты уложили спортивное резиновое покрытие на площадке по ул. Дзержинского, 98, а также поставили новое воркаут-оборудование. На ул. Темрюкской, 76/1 запланированы работы по созданию покрытия из искусственной травы и замена футбольных ворот.

Комплексный ремонт планируют сделать на пер. 1-й Артельный, 20/2 и по ул. Российской, 77/2. В поселке Березовом по ул. Зеленая, 55 и в станице Елизаветинской по ул. Упорной, 30/2 также отремонтируют спортплощадки.

Алина Зорина