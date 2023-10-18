«Известия»: в Москве задержаны нарисовавшие пентаграмму у квартиры военкора

На севере Москвы ночью задержаны два человека, нарисовавшие пентаграмму у квартиры военного корреспондента «Известий» Валентина Трушнина, сообщило издание со ссылкой на источник в МВД.

По словам собеседника газеты, задержанные — ранее судимые девушка 1998 года рождения и молодой человек 1995 года рождения. По информации «Известий», девушка является уроженкой Северной Осетии, мужчина — Кировской области. Утверждается, что они через чат-бот получали задания с Украины. За выполнение одного задания они зарабатывали по 5 тыс. руб., заявил источник.

Собеседник «Известий» утверждает, что в скором времени будет возбуждено уголовное дело по статье о вандализме (ст. 214 УК РФ). По его словам, также есть вероятность, что дело переквалифицируют на ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»), потому что господину Трушнину ранее поступали угрозы и оскорбления.

О том, что неизвестные нарисовали пентаграмму со свиной головой у квартиры военкора и расставили свечи около двери, стало известно ранее сегодня, 18 октября.