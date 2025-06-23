Путин: Запад придумал себе «страшилку» в виде угрозы вторжения России

Президент России Владимир Путин назвал надуманными заявления представителей НАТО о планах РФ вторгнуться в страны Европы. Он считает, что таким образом главы государств—участников альянса объясняют дополнительные вложения в оборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Обосновывая свои планы, руководство Альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России... Они сами себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год... чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги»,— сказал президент на встрече с выпускниками военных вузов (цитата по сайту Кремля).

По его мнению, слова о возможной угрозе со стороны России — «привычная и беспардонная» ложь со стороны властей стран НАТО.

В начале июня глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что союзники США по НАТО должны самостоятельно обеспечивать свою обороноспособность, в том числе для сдерживания России. 24–26 июня в Гааге состоится саммит альянса, основной темой повестки которого должно стать увеличение расходов на оборону с 2% до 5% ВВП — 3,5% на военные расходы и дополнительные 1,5% на иные оборонные расходы.

Подробнее — в материале «В НАТО не спешат раскошелиться».

Екатерина Отрашкевич