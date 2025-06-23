В Республике Татарстан цены в мае 2025 года выросли на 0,60% к апрелю, годовая инфляция составила 10,56%, что превышает среднероссийский показатель в 9,88%. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России — Национальный банк по Республике Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляция в Татарстане превысила общероссийский уровень в мае

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Инфляция в Татарстане превысила общероссийский уровень в мае

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший рост цен зафиксирован в сфере услуг, также подорожали продукты питания. Непродовольственные товары продолжили дешеветь. Основной причиной роста цен стал высокий спрос, который опережает возможности расширения предложения. В этих условиях производители и поставщики переносят возросшие затраты в стоимость товаров и услуг.

Банк России планирует вернуть инфляцию к целевому уровню 4% в 2026 году. Отмечается, что это потребует сохранения высоких процентных ставок в экономике.

Анар Зейналов