В Тольятти в подвале пекарни обнаружена плантация наркосодержащих растений

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух родных братьев. Они обвиняются в незаконном культивировании и покушении на сбыт наркосодержащих растений — в крупном размере, в составе группы, по предварительному сговору, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2025 года братья в подвале пекарни, которая принадлежит их родителям, организовали выращивание, сбор и фасовку наркосодержащих растений.

Деятельность «семейного предприятия» была пресечена правоохранителями. В ходе обыска подвала были изъяты 293 куста и 1,5 кг подготовленных для сбыта частей наркосодержащего растения.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

Алексей Алексеев