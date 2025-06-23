В Тольятти в подвале пекарни обнаружена плантация наркосодержащих растений
Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу двух родных братьев. Они обвиняются в незаконном культивировании и покушении на сбыт наркосодержащих растений — в крупном размере, в составе группы, по предварительному сговору, сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Как следует из материалов дела, в 2025 года братья в подвале пекарни, которая принадлежит их родителям, организовали выращивание, сбор и фасовку наркосодержащих растений.
Деятельность «семейного предприятия» была пресечена правоохранителями. В ходе обыска подвала были изъяты 293 куста и 1,5 кг подготовленных для сбыта частей наркосодержащего растения.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.