Нижегородская область опустилась на 14 место в экономическом рейтинге регионов

По итогам 2024 года Нижегородская область оказалась на 14 месте в рейтинге российских регионов по социально-экономическому положению, который составило РИА «Новости». В 2023 году она занимала в этом рейтинге 11 место.

По данным агентства, интегральный рейтинг Нижегородской области по итогам 2024 года составил 67,98 баллов, в 2023 году он составлял 67,77 баллов.

Из регионов ПФО выше всех в рейтинге оказалась республика Татарстан – третье место с баллом 86,84. Также выше Нижегородской из приволжских регионов оказалась Самарская область (11 место с баллом 70,32). Первую строчку рейтинга заняла Москва с баллом 94,99.

Рейтинг формировался исходя из показателей масштаба и эффективности региональных экономик, показателей бюджетной и социальной сферы.

Анастасия Титова