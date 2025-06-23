Все части московского и ленинградского военных округов сформируют до конца года

Президент Владимир Путин сообщил, что формирование частей и соединений московского и ленинградского военных округов завершится в 2025 году. Он напомнил, что в ВС РФ также появится новый род войск — войска беспилотных систем. Кроме того, бригады морской пехоты «будут развернуты в дивизии», за счет чего «возрастут их ударная мощь и боевые возможности».

«В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов»,— сказал Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов (цитата по сайту Кремля).

Техническую модернизацию армии и флота президент назвал одним из приоритетных направлений. Особое внимание будет уделяться «ядерной триаде», добавил глава государства. Кроме того, по его словам, начнется серийное производство баллистических гиперзвуковых ракет «Орешник».

Московский и ленинградский военные округа в 2010 году были расформированы и преобразованы в Западный военный округ. В феврале 2024 года по указу Владимира Путина они были воссозданы. Сергей Шойгу, который в тот момент занимал должность министра обороны, говорил, что это сделано из-за наращивания военного потенциала НАТО вблизи российских границ.