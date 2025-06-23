Путин: НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений
Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует гонку вооружений. По его мнению, участники блока уже сейчас расходуют на военные цели больше всех государств мира.
Владимир Путин
Фото: пресс-служба президента РФ
«Ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений»,— сказал господин Путин на встрече с выпускниками военных вузов (цитата по сайту Кремля).
Он рассказал, что на саммите НАТО 24–26 июня в Гааге страны-участницы объявят о старте масштабной программы по «наращиванию возможностей альянса». Для этого будут увеличены военные бюджеты всех стран НАТО, уверен Владимир Путин.
В начале июня глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что союзники по НАТО могут согласовать повышение расходов на оборону до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте называл это главной темой предстоящего саммита. Он предлагал увеличить военные расходы с 2% до 3,5% и тратить еще 1,5% на другие цели, связанные с обороной.
Подробнее — в материале «В НАТО не спешат раскошеливаться».