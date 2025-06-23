Путин: НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений

Президент России Владимир Путин заявил, что НАТО провоцирует гонку вооружений. По его мнению, участники блока уже сейчас расходуют на военные цели больше всех государств мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений»,— сказал господин Путин на встрече с выпускниками военных вузов (цитата по сайту Кремля).

Он рассказал, что на саммите НАТО 24–26 июня в Гааге страны-участницы объявят о старте масштабной программы по «наращиванию возможностей альянса». Для этого будут увеличены военные бюджеты всех стран НАТО, уверен Владимир Путин.

В начале июня глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что союзники по НАТО могут согласовать повышение расходов на оборону до 5% ВВП. Генсек НАТО Марк Рютте называл это главной темой предстоящего саммита. Он предлагал увеличить военные расходы с 2% до 3,5% и тратить еще 1,5% на другие цели, связанные с обороной.

Подробнее — в материале «В НАТО не спешат раскошеливаться».

Екатерина Отрашкевич