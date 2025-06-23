В Тольятти выявлен факт самовольного занятия земельного участка на полуострове Копылово

В Тольятти индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности по ст. 7.1 КоАП РФ «Самовольное занятие земельного участка лицом, не имеющим на него прав». Он оштрафован на 100 тыс. руб., сообщили в прокуратуре Комсомольского района.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Арбитражным судом Самарской области в сентябре 2023 года было вынесено решение об обязании организации прекратить нарушение права пользования земельным участком, расположенном на полуострове Копылово, с разрешенным видом использования «Гидротехническое сооружение.»

Организацию обязали провести демонтаж торговых павильонов и привести участок в первоначальное состояние с вывозом бытовых и строительных отходов.

Решение суда не было исполнено, и ОСП Комсомольского района было возбуждено исполнительное производство, которое прекратили по причине ликвидации должника.

Однако в ходе выездной проверки было установлено, что в юго-восточной части земельного участка расположен комплекс торговых павильонов с пристроями и огороженной территорией, в том числе действующий торговый павильон, где, согласно договору аренды, деятельность осуществляет индивидуальный предприниматель.

«В настоящее время произведен демонтаж двух из тринадцати павильонов, устранение нарушения земельного законодательства находится на контроле прокуратуры»,— сообщили в надзорном ведомстве.

Алексей Алексеев