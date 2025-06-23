В Северной Осетии изменили место строительства города-спутника

Строительство города-спутника «Долина Симд» в Северной Осетии переносят из Ногирского сельского поселения в село Гизель Пригородного района. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Глава республики Сергей Меняйло пояснил, что решение принято после обращения жителей села Гизель. По его словам, реализация проекта откроет новые возможности для развития населенного пункта. Руководитель региона дал поручение начать процедуру оформления 120 га земли под проект комплексного развития территории.

Проект включает возведение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры.

На земельном участке в Ногире, который ранее отводился под строительство «Долины Симд», появится проект индивидуальной жилой застройки.

Николай Аксенов