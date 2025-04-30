Строительство города-спутника Владикавказа начнется в 2026 году

Северная Осетия планирует в 2026 году приступить к строительству города-спутника Владикавказа «Долина Симд». Инвестиционный проект предполагает комплексное развитие территории в пригородной части площадью 265 га, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Здесь возведут около 1 млн кв. м с социальной инфраструктурой для 36 тыс. человек, включая три школы и шесть детских садов. Проект также предусматривает создание спортивных объектов: футбольной и теннисной академий, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.

«Сейчас ведется работа над документацией, к концу года планируется получить разрешение на строительство и приступить к инженерным работам. В основную фазу войдем, скорее всего, в следующем году. Что касается источников финансирования, ведутся переговоры с кредитно-финансовыми организациями. Это больше социальный проект, который нужен республике. Предполагаемый срок реализации — от 10 до 15 лет»,— рассказал первый заместитель председателя правительства Северной Осетии Георгий Атаров пояснил.

Новый район свяжут с продленной благоустроенной набережной реки Терек, что позволит создать туристический маршрут протяженностью более 15 километров.

Николай Аксенов