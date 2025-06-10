МВД: иностранец в Новороссийске обманул предпринимателя на 6,5 млн рублей

58-летний иностранец под предлогом поставки оптовой партии фруктов из Марокко похитил в новороссийского предпринимателя 6,5 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба Управления МВД РФ по Новороссийску.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По данным следствия, обвиняемый под видом осуществления предпринимательской деятельности, предложил местному бизнесмену приобрести оптовую партию мандаринов из Марокко. Не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства, лжепредприниматель заверил потерпевшего в надежности сделки и получил от него около 6,5 млн руб. Злоумышленник распорядился похищенными деньгами по своему усмотрению»,— рассказали в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

В отношении 58-летнего гражданина иностранного государства возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». На период предварительного следствия злоумышленник был заключен под стражу.

Уголовное дело передано в суд. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Алена Воробьева