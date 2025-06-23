МИД Казахстана отверг информацию о переселении в страну жителей сектора Газа

Представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров назвал «наглым фейком» сообщения о том, что на территорию страны переселят жителей сектора Газа. По его словам, подобные слухи могут распространять намеренно.

«Так вот, я скажу — это откровенный, наглый фейк. Он не соответствует действительности. Я не знаю, кто это запускает, но кому-то, значит, это было нужно. Так что помогите нам разобраться с этим, как журналисты, и взять правильную информацию»,— сказал господин Смадияров на брифинге (цитата по Orda).

Ранее в соцсети Threads (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) распространились сообщения с якобы заявлением принца Саудовской Аравии. В материалах говорилось, что в 2026 году Казахстан, Узбекистан и Таджикистан примут по 300 тыс. жителей сектора Газа.

О планах по расселению анклава — в материале «Ъ» «Египет требует другого исхода».

Петр Бузлаев