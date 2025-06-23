Директор сафари-парка «Тайган» пришел в себя после операции

Директор крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, пришел в себя после операции. Об этом сообщила представитель парка Татьяна Алексагина. По ее словам, хищника спровоцировал резкий звук.

«У него все хорошо. Руки, ноги — все целое. Единственное, он сейчас еще очень слабо говорит после операции, но уже пишет и дает распоряжения»,— сказала Татьяна Алексагина в видеообращении в Telegram.

Представитель парка добавила, что Олега Зубова санавиацией доставили в Симферополь, в больницу имени Семашко. Она уточнила, что при необходимости директора «Тайгана» доставят на лечение в Москву.

Как отметила Татьяна Алексагина, льва спровоцировал резкий звук закрывающейся двери вольера. «Лев подскочил и побежал. Лев не нападал, он его не рвал, Олег Алексеевич просто оказался на пути льва. Лев схватил один раз. Потом лев спокойно оставил его и побежал»,— сказала она.

Инцидент произошел 22 июня. «РИА Новости» со ссылкой на источник писало, что львов в сафари-парк привезли из Мариуполя после начала военной операции. Предварительно, те же львы в 2024 году загрызли сотрудницу парка Леокадию Перевалову.