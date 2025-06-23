НБКИ: в Башкирии средний размер потребкредита равнялся 151 тысяче рублей

В мае этого года средний размер выданных потребительских кредитов в Башкирии составил 151 тыс. руб. Это на 3,8% меньше, чем в апреле этого года (157 тыс. руб.), сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний размер выданных потребительских кредитов среди 30 регионов — лидеров в этом сегменте розничного кредитования в мае отмечался в Москве (277 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (250 тыс. руб.), Московской области (221 тыс. руб.), Республике Татарстан (196 тыс. руб.) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (189 тыс. руб.).

Самое заметное снижение среднего чека потребительского кредита в прошлом месяце показали Тюменская область (с ХМАО и ЯНАО) (-32,3%), Алтайский (-17,6%) и Забайкальский (-17,1%) края, а также Волгоградская (-13,9%) и Оренбургская (-13,7%) области.

Единственный регион из топ-30, в котором этот показатель вырос, — Республика Саха (Якутия) (+5,4%).

В целом по России средний размер потребительского кредита составил 162,2 тыс. руб. По сравнению с предыдущим месяцем он уменьшился на 9,4% (в апреле 2025 года — 179,0 тыс. руб.).

Майя Иванова