В Казани зарегистрировано 1116 безработных, что составляет 0,17% от трудоспособного населения города. В то же время служба занятости располагает 7,1 тыс. вакансий. Об этом сообщил замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров на совещании в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Безработица в Казани достигла исторического минимума — 0,17%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Безработица в Казани достигла исторического минимума — 0,17%

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ильдар Шакиров привел динамику снижения безработицы: в 2020 году безработных было 17 тыс. человек, в 2021-м — 4,6 тыс., в 2022-м — 3,1 тыс., в 2023-м — 1,7 тыс., в 2024-м — 1,1 тыс. По Татарстану в целом на учете состоит более 45 тыс. свободных рабочих мест, на одного безработного приходится 16 вакансий. Больше всего требуются кадры в промышленности (12,7 тыс. вакансий), здравоохранении, образовании и культуре (около 5 тыс.), строительстве (более 5 тыс.). Самые востребованные профессии — водители, сборщики, машинисты компрессорных установок и комплектовщики, в бюджетной сфере — врачи и медсестры.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что дефицит кадров стал главным вызовом для предприятий города. По его словам, лучше ситуация складывается в оборонной промышленности, где повысили зарплаты и начали работать с молодежью.

В феврале сообщалось, что в Казани уровень безработицы снизился до 0,18%.

Анар Зейналов