В столице Татарстана к январю 2025 года количество официально зарегистрированных безработных снизилось до 1193 человек, что составляет 0,18% от трудоспособного населения. Об этом сообщил директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани уровень безработицы снизился до 0,18%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани уровень безработицы снизился до 0,18%

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На одного безработного в Казани приходится 11 свободных рабочих мест. Наибольший спрос на работников наблюдается в производстве (19% от всех вакансий), строительстве (17%) и транспортно-логистической сфере (10%). Средняя заработная плата по заявленным вакансиям выросла на 21% по сравнению с прошлым годом и составила 72 тыс. руб.

«Острый дефицит соискателей наблюдается в торговле, где уровень конкуренции составляет менее двух резюме на вакансию, а также в сервисах доставки и медицине, где на одну вакансию приходится менее четырех резюме», — отметил Тимур Муллин.

По словам директора Центра занятости населения, наиболее востребованными в ближайшее время останутся инженеры, конструкторы, разработчики и специалисты в области технических наук. Это связано с задачами импортозамещения и увеличением объемов государственного оборонного заказа.

Общая численность трудовых ресурсов в Казани выросла на 18 тыс. человек и достигла 757 тыс.

Анар Зейналов