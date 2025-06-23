В Новосибирске на торги выставлены четыре участка под КРТ на 350 млн рублей

В Новосибирске на торги выставлено право заключение договоров о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки на четыре земельных участка общей площадью более 117 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первый объект выставлен мэрией Новосибирска за 239,7 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 23 июля. Площадь участка составляет 45 тыс. кв. м. Он находится в Кировском районе города, где располагаются аварийные частные дома. Их необходимо снести до 31 декабря 2029 года, завершить строительные работы необходимо к 1 декабря 2032-го. Победителю торгов предстоит ввести объекты капитального строительства общей площадью около 216 тыс. кв.

Еще три участка под КРТ выставлены Агентством развития жилищного строительства Новосибирской области на территории микрорайона Клюквенный. Их общая площадь составит 72,2 тыс. кв. м, стоимость — более 113,8 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 11 июля.

Общий объем ввода жилья в многоквартирных домах не должен превышать 93,9 тыс. кв. м. Кроме того, необходимо построить школу на 1,1 тыс. мест и детский сад на 225 мест. Также, согласно, концепции благоустройства, в на территории микрорайона планируется построить физкультурно-оздоровительный комплекс, станцию скорой помощи, поликлинику, и организовать зеленые зоны на площади 34 га.

Александра Стрелкова