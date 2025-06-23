Более 300 тысяч рублей взыскали с виновника ДТП в Удмуртии за работу санавиации

С виновника дорожной аварии в Удмуртии, в которой пострадал мотоциклист, взыскали свыше 300 тыс. руб. за авиаперевозку потерпевшего на санитарном вертолете, сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Ранее ответчика — 37-летнего местного жителя — признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 264 УК РФ). Он управлял автомобилем, будучи лишенным водительских прав. Его действия привели к ДТП, в котором пострадал мотоциклист — потребовалась эвакуация на санитарном вертолете.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора о возмещении затрат на авиаперевозку пострадавшего. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры. Виновник ДТП должен будет выплатить порядка 337 тыс. руб.