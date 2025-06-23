В центре Пятигорска не могут найти застройщика для Следкома

В Пятигорске третий тендер подряд на возведение четырехэтажного здания Следственного комитета завершился без подачи заявок от застройщиков, следует из сообщения на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объект планируется разместить в районе парка имени Кирова в центральной части города. Поиск подрядчика стартовал в апреле 2025 года. Первые торги объявили 14 апреля, последние прошли с 11 по 20 июня.

Согласно проектной документации, площадь земельного участка составит 4 778 кв. м. В четырехэтажном строении предусмотрен подвал. Изначально работы должны были завершиться до конца ноября 2025 года.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Николай Аксенов