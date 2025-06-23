В центре Пятигорска не могут найти застройщика для Следкома
В Пятигорске третий тендер подряд на возведение четырехэтажного здания Следственного комитета завершился без подачи заявок от застройщиков, следует из сообщения на портале госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Объект планируется разместить в районе парка имени Кирова в центральной части города. Поиск подрядчика стартовал в апреле 2025 года. Первые торги объявили 14 апреля, последние прошли с 11 по 20 июня.
Согласно проектной документации, площадь земельного участка составит 4 778 кв. м. В четырехэтажном строении предусмотрен подвал. Изначально работы должны были завершиться до конца ноября 2025 года.
Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального бюджета.