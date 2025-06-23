Средний размер потребительского кредита в Удмуртии снизился на 5% за месяц

Средний размер потребительского кредита в Удмуртии составил 148 тыс. руб. в мае, что на 5,1% меньше, чем в апреле, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По среднему размеру потребкредита республика заняла 16-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«После трех месяцев восстановительного роста, в мае динамика среднего размера потребительского кредита вернулась к снижению. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, объем выдачи потребительских кредитов в Удмуртии составил 2,1 млрд руб. в мае, что на 62,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 5,5 млрд руб. По объему кредитов республика заняла 29-е место по стране.