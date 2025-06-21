Объем выдачи потребкредитов в Удмуртии упал на 62% за год
Объем выдачи потребительских кредитов в Удмуртии составил 2,1 млрд. руб. в мае, что на 62,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 5,5 млрд. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По объему кредитов республика заняла 29 место по стране.
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«Падение объемов выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. Из-за низкого аппетита к риску банки ориентируются, прежде всего, на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Напомним, жителям Удмуртии выдали в мае 11,3 тыс. новых кредитных карт, что на 53,9% меньше, чем годом ранее. По количеству выданных в прошлом месяце кредиток республика заняла 28-е место среди регионов страны. Отрицательная динамика выдачи в целом соответствует общероссийскому тренду.