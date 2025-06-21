Объем выдачи потребкредитов в Удмуртии упал на 62% за год

Объем выдачи потребительских кредитов в Удмуртии составил 2,1 млрд. руб. в мае, что на 62,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выдано 5,5 млрд. руб. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). По объему кредитов республика заняла 29 место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Падение объемов выдачи потребительских кредитов начиная со второй половины 2024 года стало следствием резкого роста ставок и ужесточения макропруденциальных лимитов. Из-за низкого аппетита к риску банки ориентируются, прежде всего, на заемщиков с высокой кредитоспособностью, в то время как поток заявок от клиентов с недостаточными доходами сокращается», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, жителям Удмуртии выдали в мае 11,3 тыс. новых кредитных карт, что на 53,9% меньше, чем годом ранее. По количеству выданных в прошлом месяце кредиток республика заняла 28-е место среди регионов страны. Отрицательная динамика выдачи в целом соответствует общероссийскому тренду.